İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13434 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05495 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.5575 BHD BAHREYN DİNARI 16.0367 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6458 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.4368 BRL BREZİLYA REALİ 1.4740 CZK ÇEK KORUNASI 0.26183 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00042 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11464 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.42092 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00506 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1967 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08676 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.90871 HKD HONG KONG DOLARI 0.77016 IQD IRAK DİNARI 0.00507 ISK İZLANDA KRONU 0.04896 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01596 HUF MACAR FORİNTİ 0.02069 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10969 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4475 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31596 EGP MISIR LİRASI 0.35509 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00072 PEN PERU YENİ SOLU 1.8144 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5700 RSD SIRP DİNARI 0.05720 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.3922 SYP SURİYE LİRASI 0.01173 THB TAYLAND BAHTI 0.18981 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7297 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23118 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.5351 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6927 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.9534
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13434 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05495 AZN...
20 Mayıs 2019 Pazartesi 15:40