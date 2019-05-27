İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13499 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05529 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.5670 BHD BAHREYN DİNARI 16.0516 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6475 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.4449 BRL BREZİLYA REALİ 1.5044 CZK ÇEK KORUNASI 0.26226 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00042 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11589 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.41848 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00511 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1752 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08703 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.91263 HKD HONG KONG DOLARI 0.77093 IQD IRAK DİNARI 0.00507 ISK İZLANDA KRONU 0.04885 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01592 HUF MACAR FORİNTİ 0.02079 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.11016 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4455 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31762 EGP MISIR LİRASI 0.36007 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00071 PEN PERU YENİ SOLU 1.8088 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5783 RSD SIRP DİNARI 0.05742 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.4025 SYP SURİYE LİRASI 0.01174 THB TAYLAND BAHTI 0.19015 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7315 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22961 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.5352 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6771 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.9610
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13499 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05529 AZN...
27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:59