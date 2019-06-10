İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.12960 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05376 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4027 BHD BAHREYN DİNARI 15.4227 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5820 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3501 BRL BREZİLYA REALİ 1.4991 CZK ÇEK KORUNASI 0.25622 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11157 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39049 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00491 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1306 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08350 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.88529 HKD HONG KONG DOLARI 0.74107 IQD IRAK DİNARI 0.00489 ISK İZLANDA KRONU 0.04687 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01515 HUF MACAR FORİNTİ 0.02051 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10673 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3960 MXN MEKSİKA PESOSU 0.30131 EGP MISIR LİRASI 0.34741 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00068 PEN PERU YENİ SOLU 1.7417 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5405 RSD SIRP DİNARI 0.05568 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.2502 SYP SURİYE LİRASI 0.01128 THB TAYLAND BAHTI 0.18543 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6630 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22087 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.1897 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6213 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8442
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.12960 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05376 AZN...
10 Haziran 2019 Pazartesi 15:40