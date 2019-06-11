İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.12891 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05376 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4096 BHD BAHREYN DİNARI 15.3496 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5748 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3272 BRL BREZİLYA REALİ 1.4884 CZK ÇEK KORUNASI 0.25513 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11133 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39136 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00489 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1211 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08329 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.88254 HKD HONG KONG DOLARI 0.73819 IQD IRAK DİNARI 0.00485 ISK İZLANDA KRONU 0.04657 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01506 HUF MACAR FORİNTİ 0.02040 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10633 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3895 MXN MEKSİKA PESOSU 0.30186 EGP MISIR LİRASI 0.34554 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00068 PEN PERU YENİ SOLU 1.7350 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5330 RSD SIRP DİNARI 0.05543 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.2379 SYP SURİYE LİRASI 0.01123 THB TAYLAND BAHTI 0.18495 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6550 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.21885 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.1584 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6145 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8067
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.12891 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05376 AZN...
11 Haziran 2019 Salı 15:40