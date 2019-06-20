İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13235 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05325 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3812 BHD BAHREYN DİNARI 15.2150 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5617 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2988 BRL BREZİLYA REALİ 1.4942 CZK ÇEK KORUNASI 0.25325 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00040 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11159 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40194 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00495 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0671 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08264 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.87633 HKD HONG KONG DOLARI 0.73387 IQD IRAK DİNARI 0.00481 ISK İZLANDA KRONU 0.04584 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01510 HUF MACAR FORİNTİ 0.02004 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10545 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3829 MXN MEKSİKA PESOSU 0.30318 EGP MISIR LİRASI 0.34349 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067 PEN PERU YENİ SOLU 1.7200 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5252 RSD SIRP DİNARI 0.05504 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.2296 SYP SURİYE LİRASI 0.01113 THB TAYLAND BAHTI 0.18543 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6413 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.21783 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.0906 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6033 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7802
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13235 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05325 AZN...
20 Haziran 2019 Perşembe 15:43