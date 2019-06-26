İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13609 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05370 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4001 BHD BAHREYN DİNARI 15.3000 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5704 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3244 BRL BREZİLYA REALİ 1.4995 CZK ÇEK KORUNASI 0.25710 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11208 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40272 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00499 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0311 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08341 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.88594 HKD HONG KONG DOLARI 0.73875 IQD IRAK DİNARI 0.00483 ISK İZLANDA KRONU 0.04631 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01519 HUF MACAR FORİNTİ 0.02026 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10651 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3908 MXN MEKSİKA PESOSU 0.30054 EGP MISIR LİRASI 0.34507 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067 PEN PERU YENİ SOLU 1.7458 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5372 RSD SIRP DİNARI 0.05561 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.2589 SYP SURİYE LİRASI 0.01119 THB TAYLAND BAHTI 0.18743 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6504 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22035 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.1357 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6065 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8540
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13609 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05370 AZN...
26 Haziran 2019 Çarşamba 15:46