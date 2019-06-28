İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13490 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05336 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3954 BHD BAHREYN DİNARI 15.2787 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5682 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3242 BRL BREZİLYA REALİ 1.5081 CZK ÇEK KORUNASI 0.25760 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11216 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40644 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00499 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0141 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08346 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.88531 HKD HONG KONG DOLARI 0.73767 IQD IRAK DİNARI 0.00483 ISK İZLANDA KRONU 0.04623 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01513 HUF MACAR FORİNTİ 0.02026 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10635 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3939 MXN MEKSİKA PESOSU 0.30036 EGP MISIR LİRASI 0.34503 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067 PEN PERU YENİ SOLU 1.7506 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5413 RSD SIRP DİNARI 0.05558 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.2568 SYP SURİYE LİRASI 0.01118 THB TAYLAND BAHTI 0.18778 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6481 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22023 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.1245 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6140 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8634
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13490 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05336 AZN...
28 Haziran 2019 Cuma 15:41