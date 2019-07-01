İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13381 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05268 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3506 BHD BAHREYN DİNARI 15.0842 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5475 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2761 BRL BREZİLYA REALİ 1.4813 CZK ÇEK KORUNASI 0.25321 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00040 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11130 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40254 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00489 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0229 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08245 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.87215 HKD HONG KONG DOLARI 0.72781 IQD IRAK DİNARI 0.00476 ISK İZLANDA KRONU 0.04552 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01490 HUF MACAR FORİNTİ 0.01998 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10493 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3739 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29693 EGP MISIR LİRASI 0.33977 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067 PEN PERU YENİ SOLU 1.7256 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5203 RSD SIRP DİNARI 0.05475 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1997 SYP SURİYE LİRASI 0.01103 THB TAYLAND BAHTI 0.18543 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6264 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.21710 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.0174 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5917 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8079
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13381 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05268 AZN...
01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:37