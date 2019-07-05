İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi ARS ARJANTİN PESOSU 0.13427 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05177 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3043 BHD BAHREYN DİNARI 14.8695 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5261 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2181 BRL BREZİLYA REALİ 1.4743 CZK ÇEK KORUNASI 0.24774 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00040 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10949 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39729 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00479 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0035 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08190 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.85285 HKD HONG KONG DOLARI 0.71927 IQD IRAK DİNARI 0.00470 ISK İZLANDA KRONU 0.04454 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01459 HUF MACAR FORİNTİ 0.01951 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10243 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3555 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29508 EGP MISIR LİRASI 0.33709 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00065 PEN PERU YENİ SOLU 1.7034 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4864 RSD SIRP DİNARI 0.05361 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1305 SYP SURİYE LİRASI 0.01088 THB TAYLAND BAHTI 0.18281 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6039 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.21872 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.9065 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5734 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7340
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi ARS ARJANTİN PESOSU 0.13427 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05177 AZN AZERBAYCAN YENİ...
05 Temmuz 2019 Cuma 15:37