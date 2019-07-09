İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13676 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05251 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3701 BHD BAHREYN DİNARI 15.1722 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5565 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2719 BRL BREZİLYA REALİ 1.5022 CZK ÇEK KORUNASI 0.25078 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00040 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11133 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40318 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00483 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9647 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08339 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.86636 HKD HONG KONG DOLARI 0.73199 IQD IRAK DİNARI 0.00479 ISK İZLANDA KRONU 0.04514 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01487 HUF MACAR FORİNTİ 0.01967 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10397 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3802 MXN MEKSİKA PESOSU 0.30211 EGP MISIR LİRASI 0.34483 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067 PEN PERU YENİ SOLU 1.7365 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5023 RSD SIRP DİNARI 0.05444 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.2008 SYP SURİYE LİRASI 0.01110 THB TAYLAND BAHTI 0.18542 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6359 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22311 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.0639 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6027 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7814
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13676 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05251 AZN...
09 Temmuz 2019 Salı 15:40