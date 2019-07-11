İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13554 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05241 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3431 BHD BAHREYN DİNARI 15.0440 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5441 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2566 BRL BREZİLYA REALİ 1.5109 CZK ÇEK KORUNASI 0.24979 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00040 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11072 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40792 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00483 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9900 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08295 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.86498 HKD HONG KONG DOLARI 0.72511 IQD IRAK DİNARI 0.00475 ISK İZLANDA KRONU 0.04508 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01480 HUF MACAR FORİNTİ 0.01963 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10377 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3781 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29608 EGP MISIR LİRASI 0.34089 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00066 PEN PERU YENİ SOLU 1.7255 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4983 RSD SIRP DİNARI 0.05436 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1844 SYP SURİYE LİRASI 0.01101 THB TAYLAND BAHTI 0.18525 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6228 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.21957 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.9994 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5971 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7866
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13554 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05241 AZN...
11 Temmuz 2019 Perşembe 15:54