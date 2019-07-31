TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.12594 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05064 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.2583 BHD BAHREYN DİNARI 14.6668 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5049 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1415 BRL BREZİLYA REALİ 1.4582 CZK ÇEK KORUNASI 0.24022 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00039 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10872 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38852 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00468 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.8580 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08036 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.83459 HKD HONG KONG DOLARI 0.70619 IQD IRAK DİNARI 0.00463 ISK İZLANDA KRONU 0.04575 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01438 HUF MACAR FORİNTİ 0.01888 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10019 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3395 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29054 EGP MISIR LİRASI 0.33468 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00064 PEN PERU YENİ SOLU 1.6788 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4363 RSD SIRP DİNARI 0.05239 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.0390 SYP SURİYE LİRASI 0.01073 THB TAYLAND BAHTI 0.17973 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5816 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.21988 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.7964 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5812 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6521