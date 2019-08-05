İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.12472 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05147 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.2779 BHD BAHREYN DİNARI 14.7508 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5140 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1579 BRL BREZİLYA REALİ 1.4290 CZK ÇEK KORUNASI 0.24122 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00039 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10688 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37292 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00458 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9110 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07861 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.83672 HKD HONG KONG DOLARI 0.70959 IQD IRAK DİNARI 0.00466 ISK İZLANDA KRONU 0.04561 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01438 HUF MACAR FORİNTİ 0.01901 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10097 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3309 MXN MEKSİKA PESOSU 0.28481 EGP MISIR LİRASI 0.33680 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00064 PEN PERU YENİ SOLU 1.6573 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4412 RSD SIRP DİNARI 0.05284 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.0249 SYP SURİYE LİRASI 0.01079 THB TAYLAND BAHTI 0.18058 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5911 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.21691 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.8434 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5922 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6269
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.12472 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05147 AZN...
05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:33