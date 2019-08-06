İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.12197 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05131 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.2635 BHD BAHREYN DİNARI 14.6867 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5073 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1475 BRL BREZİLYA REALİ 1.3928 CZK ÇEK KORUNASI 0.24068 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00039 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10621 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37461 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00456 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.8928 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07821 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.83867 HKD HONG KONG DOLARI 0.70646 IQD IRAK DİNARI 0.00464 ISK İZLANDA KRONU 0.04537 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01429 HUF MACAR FORİNTİ 0.01902 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10128 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3209 MXN MEKSİKA PESOSU 0.28324 EGP MISIR LİRASI 0.33433 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00064 PEN PERU YENİ SOLU 1.6349 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4361 RSD SIRP DİNARI 0.05264 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.0104 SYP SURİYE LİRASI 0.01074 THB TAYLAND BAHTI 0.18008 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5841 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.21673 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.8089 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5844 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6281
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.12197 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05131 AZN...
06 Ağustos 2019 Salı 15:40