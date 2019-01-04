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TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi

- TCMB'nin Banka Kredileri Eğilim Anketi'ne ilişkin değerlendirmesinden: - "Bankalar, tüm kredi türleri için uyguladıkları standartları sıkılaştırmaya devam etti" - "2019 yılının ilk çeyreğine ilişkin beklentiler tüm işletme kredi türlerinde ve tüm bireysel kredi türlerinde kredi talebindeki azalışın devam edeceği yönündedir"

TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Banka Kredileri Eğilim Anketi'ne ilişkin değerlendirmesinde, bankaların, tüm kredi türleri için uyguladıkları standartları sıkılaştırmaya devam ettiği belirtildi.

TCMB'nin, bankaların 2018'in dördüncü çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ve 2019'un birinci çeyreğine dair beklentilerini içeren Banka Kredileri Eğilim Anketi'nin sonuçları ve değerlendirmesi yayımlandı.

Ankete ilişkin yapılan değerlendirmede, bankaların, tüm kredi türleri için uyguladıkları standartları sıkılaştırmaya devam ettiği ve bu sıkılaşmaya sebep olan en önemli faktörlerden birisinin genel ekonomik faaliyetlere ilişkin beklentiler olduğu belirtildi.

2019'un birinci çeyreği için beklentilerin ise uzun vadeli krediler ve yabancı para cinsinden açılan krediler hariç işletmelere verilen kredilerde ve taşıt kredilerinde standartların temelde aynı kalacağı, konut ve diğer bireysel kredi türlerinde gevşeyeceği yönünde olduğu ifade edilen ankette, kredi talebi ve bankaların fon sağlama imkanlarına ilişkin şu değerlendirmelere yer verildi:

"Anket sonuçları kredi talebi açısından incelendiğinde, 2018'in dördüncü çeyreğinde işletmelerin kredi talepleri genel olarak azalmıştır. Tüm bireysel kredi türlerinde de kredi taleplerindeki azalış devam etmiştir. 2019 yılının ilk çeyreğine ilişkin beklentiler ise tüm işletme kredi türlerinde ve tüm bireysel kredi türlerinde kredi talebindeki azalışın devam edeceği yönündedir.

Bankaların fon sağlama imkanlarının gelişimi incelendiğinde, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarındaki sıkılaşma zayıflayarak devam etmiştir. 2019 yılı birinci çeyreği için bankaların beklentileri yurt dışı fonlama koşullarında söz konusu eğilimin devam edeceği, yurt içi fonlama koşullarında ise gevşeme görüleceği yönündedir."

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KrediTCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi
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