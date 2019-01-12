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TCMB çek defterlerinde bankaların ödemekle yükümlü olduğu miktarı artırdı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine ilişkin Tebliğ’de değişikliğe gidildi.TCMB'nin Çek Defterlerinin...

TCMB çek defterlerinde bankaların ödemekle yükümlü olduğu miktarı artırdı
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine ilişkin Tebliğ’de değişikliğe gidildi.

TCMB'nin Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine ilişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

TCMB'nin 20 Ocak 2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan söz konusu Tebliğ'in "Bankanın sorumlu olduğu miktarı" belirleyen 4'üncü maddesinde yer alan "bin 600 Türk lirası" ibareleri "2 bin 30 Türk lirası", aynı Tebliğin geçici 2'nci maddesinde yer alan "940 Türk lirası” ibareleri "bin 255 Türk lirası” olarak değiştirildi.

28 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütüyor.

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