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TCMB'den enflasyon değerlendirmesi

Merkez Bankası, dün TÜİK'in açıkladığı temmuz enflasyonuna ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

TCMB'den enflasyon değerlendirmesi
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Temmuz ayında tüketici fiyatlarının yüzde 1,36 oranında arttığını ve yıllık enflasyonun 0,93 puan yükselerek yüzde 16,65'e çıktığını anımsatan TCMB, bu gelişmede, dayanıklı tüketim mallarındaki geçici vergi indirimlerinin sona ermesi ve elektrik kalemi kaynaklı olarak enerji fiyatlarında kaydedilen yükselişin etkili olduğunu belirtti.

Gıda yıllık enflasyonundaki yavaşlama eğiliminin işlenmemiş gıda fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak sürdüğünü kaydeden TCMB, "Söz konusu dönemde çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki yükselişte, dayanıklı tüketim mallarındaki vergi oranı değişikliğine bağlı olarak temel mal enflasyonu belirleyici olmuştur.

Geçici vergi indirimlerinin etkisi arındırıldığında, B ve C göstergelerinin eğilimindeki yükselişin daha sınırlı olduğu izlenmiştir" açıklamasını yaptı.

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TCMBEnflasyonTÜİKEkonomiMerkez Bankası
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