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TCMB'den piyasa gelişmelerine ilişkin açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), para politikası ve likidite yönetimine ilişkin tüm araçların, fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek amacıyla kullanılmaya devam edileceğini duyurdu.

TCMB'den piyasa gelişmelerine ilişkin açıklama
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TCMB tarafından yapılan açıklamada, ekonomiye ilişkin makro göstergelerin koordineli politika adımlarının etkisiyle dengelenme sürecinin devamına işaret ettiği belirtildi.

Öncü verilerin ilk çeyrekte yurt içi talepte ılımlı bir toparlanmanın gerçekleştiğini gösterdiğini dile getirilen açıklamada, mal ihracatı ve turizm talebindeki güçlü seyirle birlikte net ihracatın büyümeye yüksek katkı verdiği ve bu çerçevede cari dengedeki iyileşmenin hızlanarak sürmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, ekonomik dengelenme sürecinde para politikasının fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda şekillendiği, maliye politikası ile güçlü eşgüdüm enflasyonla mücadeleyi desteklediği belirtilerek, "Diğer taraftan, Merkez Bankası rezervlerini güçlendirme politikasına kararlılıkla devam etmektedir. Bu doğrultuda, geçtiğimiz yıl finansal piyasalarda yaşanan oynaklıklar sonrasında rezervlerde artış trendi gözlenmiştir. Brüt rezervlerde yaşanan dalgalanmalar ise olağan işlemlerden ve dönemsel unsurlardan kaynaklanmakta olup öngörülmeyen bir durum söz konusu değildir." denildi.

Finansal piyasalarda gözlenen oynaklıklar ve sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edildiğine işaret edilen açıklamada, para politikası ve likidite yönetimine ilişkin tüm araçların, fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek amacıyla kullanılmaya devam edileceğini vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
PiyasalarTCMB
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