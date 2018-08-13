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TCMB'den zorunlu karşılık oranlarına indirim

- TCMB tarafından yabancı para diğer yükümlülükler için 1, 2 ve 3 yıla kadar vadelerde zorunlu karşılık oranları 400 baz puan indirildi - Yabancı para yükümlülükler için azami ortalama tesis imkanı yüzde 8’e çıkarıldı - Değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 10 milyar TL ve 6 milyar ABD doları ile 3 milyar ABD doları tutarında altın cinsinden likidite sağlanacak

TCMB'den zorunlu karşılık oranlarına indirim

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB), yabancı para diğer yükümlülükler için 1, 2 ve 3 yıla kadar vadelerde zorunlu karşılık oranları 400 baz puan indirildi.
TCMB'den yapılan açıklamada, finansal piyasaların etkin işleyişinin desteklenmesi ve bankalara likidite yönetiminde esneklik sağlanması amacıyla Türk lirası zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 250 baz puan indirildiği bildirildi.
Açıklamada, yabancı para diğer yükümlülükler için belirlenen vadelerde zorunlu karşılık oranlarının 400 baz puan indirildiği kaydedildi.

Yabancı para yükümlülükler için azami ortalama tesis imkanının yüzde 8’e çıkarıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Rezerv Opsiyonu Mekanizması kapsamında Türk lirası yükümlülükler karşılığında ABD dolarının yanı sıra avro cinsinden de zorunlu karşılık tesis edilebilecektir. Değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 10 milyar TL ve 6 milyar ABD doları ile 3 milyar ABD doları tutarında altın cinsinden likidite sağlanmış olacaktır."
Açıklamada, belirtilen 1, 2 ve 3 yıla kadar vadelerde, mevcut zorunlu karşılık oranları ve yeni zorunlu karşılık oranları şöyle:
Yabancı Para Diğer Yükümlülükler Mevcut Zorunlu Karşılık Oranları (Yüzde) Yeni Zorunlu Karşılık Oranları (Yüzde) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli 24 20 2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli 19 15 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli 14 10
 

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