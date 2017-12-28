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TCMB döviz depo ihalesinde teklif 1 milyar 25 milyon dolar

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 1 milyar 25 milyon dolar oldu. TCMB'nin bugün açtığı 1 milyar 250 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı...

TCMB döviz depo ihalesinde teklif 1 milyar 25 milyon dolar

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 1 milyar 25 milyon dolar oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 1 milyar 250 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 1 milyar 25 milyon dolar olurken, ihaleye 1 milyar 25 milyon dolarlık teklif geldi.

İhalede faiz oranı dolar için yüzde 1,50, TL için yüzde 12,75 olarak ilan edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Döviz Depo Ihalesinde TeklifPara PiyasalarıTCMB
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