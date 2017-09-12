İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 3 milyar 950 milyon dolar oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 1 milyar 250 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 1 milyar 249 milyon 960 bin dolar olurken, ihaleye 3 milyar 950 milyon dolarlık teklif geldi.
İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 1,25, TL için yüzde 12,25 olarak ilan edilmişti.
TCMB döviz depo ihalesinde teklif 3 milyar 950 milyon dolar
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 3 milyar 950 milyon dolar oldu. TCMB'nin bugün açtığı 1 milyar 250 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı...
12 Eylül 2017 Salı 11:51
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 3 milyar 950 milyon dolar oldu.