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TCMB döviz depo ihalesinde teklif 3 milyar 950 milyon dolar

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 3 milyar 950 milyon dolar oldu. TCMB'nin bugün açtığı 1 milyar 250 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı...

TCMB döviz depo ihalesinde teklif 3 milyar 950 milyon dolar

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 3 milyar 950 milyon dolar oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 1 milyar 250 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 1 milyar 249 milyon 960 bin dolar olurken, ihaleye 3 milyar 950 milyon dolarlık teklif geldi.

İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 1,25, TL için yüzde 12,25 olarak ilan edilmişti.

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TCMB Döviz Depo Ihalesinde Teklif 2 Milyar 905 Milyon Dolar
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