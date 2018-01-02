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TCMB döviz depo ihalesinde teklif 525 milyon dolar

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 525 milyon dolar oldu. TCMB'nin bugün açtığı 1 milyar 250 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı...

TCMB döviz depo ihalesinde teklif 525 milyon dolar

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 525 milyon dolar oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 1 milyar 250 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 525 milyon dolar olurken, ihaleye 525 milyon dolarlık teklif geldi.

İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 1,50, TL için yüzde 12,75 olarak ilan edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Döviz Depo Ihalesinde TeklifPara PiyasalarıTCMB
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