TCMB döviz depo ihalesinde teklif 9 milyon dolar

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 9 milyon dolar oldu.



TCMB'nin bugün açtığı 1 milyar 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 9 milyon dolar olurken, ihaleye 9 milyon dolarlık teklif geldi.



İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2, TL için yüzde 17,75 olarak ilan edilmişti

