TCMB döviz depo ihalesinde teklif 950 milyon dolar

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 950 milyon dolar oldu.

TCMB bugün açtığı 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde tutarı 1 milyar dolardan 1 milyar 250 milyon dolara yükseltirken, gerçekleşen tutar 950 milyon dolar oldu. İhaleye 950 milyon dolarlık teklif geldi.

İhalede faiz oranı dolar için yüzde 1, TL için yüzde 11,75 olarak ilan edilmişti.

