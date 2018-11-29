İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 5,1649 5,1742 5,1613 5,1819 1 AVUSTRALYA DOLARI 3,7711 3,7957 3,7538 3,8185 1 DANİMARKA KRONU 0,78592 0,78978 0,78537 0,79160 1 EURO 5,8737 5,8843 5,8696 5,8931 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6,5977 6,6321 6,5931 6,6421 1 İSVİÇRE FRANGI 5,1834 5,2166 5,1756 5,2245 1 İSVEÇ KRONU 0,56839 0,57427 0,56799 0,57559 1 KANADA DOLARI 3,8841 3,9017 3,8698 3,9165 1 KUVEYT DİNARI 16,8884 17,1094 16,6351 17,3660 1 NORVEÇ KRONU 0,60202 0,60607 0,60160 0,60746 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1,3766 1,3791 1,3663 1,3894 100 JAPON YENİ 4,5469 4,5770 4,5301 4,5944 1 BULGAR LEVASI 2,9864 3,0255 1 RUMEN LEYİ 1,2545 1,2709 1 RUS RUBLESİ 0,07707 0,07808 100 İRAN RİYALİ 0,01223 0,01239 1 ÇİN YUANI 0,73958 0,74925 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0,03820 0,03870 1 KATAR RİYALİ 1,4105 1,4290 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1,3664 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6,5616 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0,9941 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9,0482 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 113,32 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1,3279 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8,5582 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3,7519 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1,1372 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1,2796 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3,2883 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1,7198 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4,0940 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 66,64 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6,9444 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 134,45 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3,6412 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1,38380 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 7,1536 TÜRK LİRASI
TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle: Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış...
29 Kasım 2018 Perşembe 15:43
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle: