TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:BirimDöviz CinsiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış 1ABD DOLARI5,45445,46435,45065,4725 1AVUSTRALYA DOLARI3,86913,89433,85133,9177 1DANİMARKA KRONU0,828210,832280,827630,83419 1EURO6,19056,20166,18616,2109 1İNGİLİZ STERLİNİ7,22457,26227,21957,2731 1İSVİÇRE FRANGI5,43755,47245,42935,4806 1İSVEÇ KRONU0,588910,595010,588500,59638 1KANADA DOLARI4,08964,10814,07454,1237 1KUVEYT DİNARI17,863618,097417,595718,3688 1NORVEÇ KRONU0,638470,642760,638020,64424 1SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ1,45441,45701,44351,4679 100JAPON YENİ4,87984,91214,86174,9308 1BULGAR LEVASI3,14743,1886 1RUMEN LEYİ1,29501,3120 1RUS RUBLESİ0,084000,08510 100İRAN RİYALİ0,012910,01308 1ÇİN YUANI0,808030,81861 1PAKİSTAN RUPİSİ0,038720,03923 1KATAR RİYALİ1,48981,5093 ÇAPRAZ KURLAR BirimDöviz CinsiÇapraz KurDöviz Cinsi 1ABD DOLARI1,4064AVUSTRALYA DOLARI 1ABD DOLARI6,5756DANİMARKA KRONU 1ABD DOLARI1,0008İSVİÇRE FRANGI 1ABD DOLARI9,2225İSVEÇ KRONU 1ABD DOLARI111,51JAPON YENİ 1ABD DOLARI1,3319KANADA DOLARI 1ABD DOLARI8,5221NORVEÇ KRONU 1ABD DOLARI3,7503SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1EURO1,1349ABD DOLARI 1İNGİLİZ STERLİNİ1,3268ABD DOLARI 1KUVEYT DİNARI3,2935ABD DOLARI 1ABD DOLARI1,7233BULGAR LEVASI 1ABD DOLARI4,1883RUMEN LEYİ 1ABD DOLARI64,57RUS RUBLESİ 1ABD DOLARI42000İRAN RİYALİ 1ABD DOLARI6,7124ÇİN YUANI 1ABD DOLARI140,08PAKİSTAN RUPİSİ 1ABD DOLARI3,6408KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)1,39373ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 7,6089 TÜRK LİRASI