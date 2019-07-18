Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 5,6912 5,7014 5,6872 5,7100 1 AVUSTRALYA DOLARI 3,9931 4,0191 3,9747 4,0432 1 DANİMARKA KRONU 0,85454 0,85874 0,85394 0,86071 1 EURO 6,3913 6,4028 6,3868 6,4124 1 İNGİLİZ STERLİNİ 7,0845 7,1215 7,0796 7,1321 1 İSVİÇRE FRANGI 5,7580 5,7949 5,7493 5,8036 1 İSVEÇ KRONU 0,60524 0,61151 0,60482 0,61291 1 KANADA DOLARI 4,3530 4,3726 4,3369 4,3892 1 KUVEYT DİNARI 18,5950 18,8383 18,3161 19,1209 1 NORVEÇ KRONU 0,66042 0,66486 0,65996 0,66639 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1,5175 1,5202 1,5061 1,5316 100 JAPON YENİ 5,2680 5,3029 5,2485 5,3231 1 BULGAR LEVASI 3,2495 3,2920 1 RUMEN LEYİ 1,3429 1,3605 1 RUS RUBLESİ 0,08997 0,09114 100 İRAN RİYALİ 0,01347 0,01365 1 ÇİN YUANI 0,82267 0,83343 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0,03543 0,03589 1 KATAR RİYALİ 1,5543 1,5747 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1,4219 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6,6496 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0,9861 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9,3631 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 107,77 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1,3057 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8,5964 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3,7505 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1,1230 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1,2470 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3,2858 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1,7416 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4,2142 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 62,90 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6,8792 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 159,75 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3,6410 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1,38229 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 7,8739 TÜRK LİRASI
TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle: Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD...
18 Temmuz 2019 Perşembe 16:00
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle: