Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi dünya mersin food istanbul Turkey
“Yem bezelyesi“ üreticisinin yüzünü güldürdü
“Yem bezelyesi“ sevindirdi
Altının kilogramı 257 bin 200 liraya geriledi
Altının kilosu geriledi
THY'den açıklama
THY'den açıklama
TÜBİTAK personel alacak
TÜBİTAK personel alacak
Kırkağaç kavununda bereketli sezon
Kavunda bereketli sezon

TCMB döviz kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle: Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD...

TCMB döviz kurları
banner17

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 5,6912 5,7014 5,6872 5,7100 1 AVUSTRALYA DOLARI 3,9931 4,0191 3,9747 4,0432 1 DANİMARKA KRONU 0,85454 0,85874 0,85394 0,86071 1 EURO 6,3913 6,4028 6,3868 6,4124 1 İNGİLİZ STERLİNİ 7,0845 7,1215 7,0796 7,1321 1 İSVİÇRE FRANGI 5,7580 5,7949 5,7493 5,8036 1 İSVEÇ KRONU 0,60524 0,61151 0,60482 0,61291 1 KANADA DOLARI 4,3530 4,3726 4,3369 4,3892 1 KUVEYT DİNARI 18,5950 18,8383 18,3161 19,1209 1 NORVEÇ KRONU 0,66042 0,66486 0,65996 0,66639 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1,5175 1,5202 1,5061 1,5316 100 JAPON YENİ 5,2680 5,3029 5,2485 5,3231 1 BULGAR LEVASI 3,2495 3,2920 1 RUMEN LEYİ 1,3429 1,3605 1 RUS RUBLESİ 0,08997 0,09114 100 İRAN RİYALİ 0,01347 0,01365 1 ÇİN YUANI 0,82267 0,83343 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0,03543 0,03589 1 KATAR RİYALİ 1,5543 1,5747 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1,4219 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6,6496 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0,9861 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9,3631 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 107,77 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1,3057 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8,5964 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3,7505 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1,1230 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1,2470 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3,2858 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1,7416 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4,2142 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 62,90 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6,8792 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 159,75 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3,6410 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1,38229 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 7,8739 TÜRK LİRASI

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TCMB Döviz Kurları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5