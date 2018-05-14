TCMB ev sahipliğinde 39. kez toplandı İSTANBUL (AA) - Orta Asya, Karadeniz Bölgesi ve Balkan Ülkeleri Guvernörler Kulübü Toplantısı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ev sahipliğinde 39. kez toplandı.TCMB'den yapılan açıklamaya göre, dün başlayan Guvernörler Kulübü...

İSTANBUL (AA) - Orta Asya, Karadeniz Bölgesi ve Balkan Ülkeleri Guvernörler Kulübü Toplantısı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ev sahipliğinde 39. kez toplandı.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, dün başlayan Guvernörler Kulübü Toplantısı, yarın sona erecek.

Küresel ekonomik görünüm ve finansal koşullar ile küresel ekonomik iyileşmenin sürdürülebilirliği, toplantının ana temalarını oluşturdu. Toplantıya, üye ülkelerin merkez bankası başkan ve başkan yardımcılarının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Yves Mersch ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkan Yardımcısı Mitsuhiro Furusawa da konuşmaları ile katkı sağladı.

TCMB öncülüğünde geçen yıl kurulan Guvernörler Kulübü Para Politikası ve Finansal İstikrar Çalışma Grubu'nun ilk çalışmaları da bu toplantıda sunuldu. Çalışma grubunun eş başkanlığı TCMB ve Rusya Merkez Bankası tarafından yürütülüyor.

2018'de kuruluşunun 20. yılını kutlayan Guvernörler Kulübü'nün 26 üyesi bulunuyor. Toplantı sırasında imzalanan protokol ile Macaristan Merkez Bankası, Guvernörler Kulübü'ne 26. üye olarak katıldı. Kulübün sekretaryasını ise TCMB yürütüyor. Toplantılar sırasında, TCMB ile Macaristan Merkez Bankası, Moldova Merkez Bankası ve Romanya Merkez Bankası arasında ikili iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla mutabakat zabıtları imzalandı.

Mutabakat zabıtları kapsamında ortak eğitim programları, konferans, seminer ve çalıştay gibi etkinlikler ile geçici görevlendirme programları düzenlenmesi ve karşılıklı çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İmzalanan anlaşmalarla TCMB'ce imzalanan mutabakat zaptı sayısı 29'a ulaştı.

Guvernörler Kulübü Toplantısı kapsamında, TCMB ile Arnavutluk Merkez Bankası, Hırvatistan Merkez Bankası ve Kırgızistan Merkez Bankası arasında başkanlar düzeyinde ikili görüşmeler yapıldı.