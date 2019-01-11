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TCMB iki adet repo ihalesiyle piyasaya 80 milyar lira verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), iki repo ihalesi ile piyasaya yaklaşık 80 milyar lira verdi. TCMB'nin bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 17 Ocak vadeli (6 günlük) repo ihalesi 39 milyar 999 milyon 999 bin 981 lira...

TCMB iki adet repo ihalesiyle piyasaya 80 milyar lira verdi
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), iki repo ihalesi ile piyasaya yaklaşık 80 milyar lira verdi.

TCMB'nin bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 17 Ocak vadeli (6 günlük) repo ihalesi 39 milyar 999 milyon 999 bin 981 lira ve 18 Ocak vadeli (7 günlük) repo ihalesi 39 milyar 999 milyon 999 bin 983 lira ile sonuçlandı.

İhaleye 17 Ocak vadelide 54 milyar 760 milyon liralık ve 18 Ocak vadelide 59 milyar 560 milyon liralık teklif geldi.

17 Ocak ve 18 Ocak vadelide en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, 17 Ocak vadelide en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz yüzde 27,06, 18 Ocak vadelide ise en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz 27,05 seviyesinde gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Repo IhalesiTCMB
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