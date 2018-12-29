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TCMB kredi kartı işlemlerindeki azami faiz oranını değiştirmedi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadığı bildirildi. TCMB'den yapılan açıklamada, kredi kartı işlemlerinde 2019 yılı birinci...

TCMB kredi kartı işlemlerindeki azami faiz oranını değiştirmedi
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadığı bildirildi.

TCMB'den yapılan açıklamada, kredi kartı işlemlerinde 2019 yılı birinci çeyreğinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadığı belirtildi.

Bankaların, diğer ülkelerde olduğu gibi kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlediği anımsatılan açıklamada, "Bu nedenle kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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