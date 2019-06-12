Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda mersin ekonomi hasan Hasan Ekin Sezer
LPG üretimi azaldı
LPG üretimi azaldı
Küre Dağları Milli Parkı'na yeni sertifika
Küre Dağları'na sertifika
Avrupa'da drone için yeni kurallar
Drone için yeni kurallar
ÖTV'de süre uzasın
ÖTV'de süre uzasın
30 dolar varsayımı
30 dolar varsayımı

"TCMB para politikasında gevşemeye doğru gidiyor"

- Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Ekonomisti Jason Tuvey: - "TCMB, para politikasında gevşemeye doğru gidiyor"

banner17

İSTANBUL (AA) - Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Ekonomisti Jason Tuvey, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), para politikasında gevşemeye doğru gittiğini belirtti.

Tuvey, konuya ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, TCMB'nin bugünkü Para Politikası Kurulu Toplantısında para politikasında gevşemeye doğru gittiğinin sinyallerini verdiğini ifade etti. Bankanın politika faizini değiştirmeyerek yüzde 24'te sabit tuttuğunu anımsatan Tuvey, bunun beklenen bir karar olduğunu aktardı.

Tuvey, kararla birlikte TL'nin de değer kazandığına dikkati çekti.

Merkez Bankasının Nisan ayındaki toplantısından bu yana makro ekonomik zeminin güçlendiğini vurgulayan Tuvey, bankanın geçen seneki agresif şahin politikasının tam tersi bir yönde politika izlemeye başladığını vurguladı. Tuvey, politika hareketlerinin kilit noktası olan TL'de değer kazançları görüldüğüne dikkati çekti.


- Politika yapıcılar faizleri sabit tutarak ihtiyatlı davrandı


Tuvey, ancak yine de politika yapıcıların faizleri sabit tutarak ihtiyatlı davrandığını vurguladı. Muhtemelen enflasyonun ileriki aylarda da düşebileceğini belirten Tuvey, TCMB'nin böylece şahin iletişiminde değişikliğe gitmeye devam ettiğini aktardı.

Tuvey, herhangi bir riske karşı TCMB'nin sıkılaşmanın söz konusu olabileceği periyodik dönemler yaşayabileceğini dile getirdi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TCMB
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5