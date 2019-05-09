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TCMB repo ihalelerine ara verdi

- Merkez Bankası, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdiğini bildirdi

TCMB repo ihalelerine ara verdi
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdi.

Merkez Bankası, Türk Lirası Likidite Yönetimine ilişkin yaptığı basın duyurusunda, "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bu yıl 16 Ocak, 6 Mart ve 25 Nisan'daki toplantılarında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmuştu.

Analistler, Merkez Bankasının geçmiş dönemlerde de 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdiğini anımsattı.

Bu kararla birlikte ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin kademeli olarak yüzde 25,50 ve üzerinde oluşabileceğini ifade eden analistler, böylece döviz kurundaki oynaklığın azalmasının beklendiğini dile getirdi.

14 Eylül 2018 - 22 Mart 2019 tarihleri arasında TCMB fonlamasının tamamı haftalık repo ihaleleri ile yapılırken, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak 25 Mart 2019 - 8 Nisan 2019 tarihleri arasında haftalık repo ihalelerine ara verilmiş ve fonlama gecelik borç verme oranı olan yüzde 25,5'ten sağlanmıştı.

TCMB, 8 Nisan'dan itibaren haftalık repo ihalelerine tekrar dönmüştü.

Bunun neticesinde, BIST Bankalararası Repo Piyasasında TCMB işlemleri hariç tutularak hesaplanan ortalama faiz 25 Mart 2019 - 8 Nisan 2019 tarihleri arasında artış kaydetmiş, ancak fonlamanın tekrar haftalık repo ihaleleri ile yapılmaya başlaması ile birlikte tekrar politika faizinin etrafında dalgalanmaya başlamıştı.

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Politika FaiziRepa IhalesiTCMB
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