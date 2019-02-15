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TCMB repo ihaleleriyle piyasaya 23 milyar lira verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), iki repo ihalesi ile piyasaya yaklaşık 23 milyar lira verdi.TCMB'nin bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 21 Şubat vadeli repo ihalesi 12 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira ve 22 Şubat...

TCMB repo ihaleleriyle piyasaya 23 milyar lira verdi
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), iki repo ihalesi ile piyasaya yaklaşık 23 milyar lira verdi.

TCMB'nin bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 21 Şubat vadeli repo ihalesi 12 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira ve 22 Şubat vadeli repo ihalesi 9 milyar 999 milyon 999 bin 995 lira ile sonuçlandı.

İhaleye 21 Şubat vadelide 19 milyar 660 milyon liralık ve 22 Şubat vadelide 15 milyar 100 milyon liralık teklif geldi.

Repo ihalelerinde 21 Şubat vadelide en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz yüzde 27,06 olurken, 22 Şubat vadelide en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.


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Anahtar Kelimeler:
Repo IhaleleriTCMB
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