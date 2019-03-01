TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 27 milyar lira verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), iki repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 27 milyar lira verdi.

TCMB'nin bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 7 Mart vadeli repo ihalesi 16 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira ve 8 Mart vadeli repo ihalesi 9 milyar 999 milyon 999 bin 993 lira ile sonuçlandı.

İhaleye 7 Mart vadelide 38 milyar 200 milyon liralık, 8 Mart vadelide 22 milyar liralık teklif geldi.

Repo ihalelerinde 7 Mart vadelide en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz yüzde 27,06 olurken, 8 Mart vadelide en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.