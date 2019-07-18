Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 25 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 2 milyar lira verdi.
İhaleye 2 milyar liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.
TCMB repo ihalesiyle piyasaya 2 milyar lira verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 25 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 2 milyar lira verdi.
18 Temmuz 2019 Perşembe 12:05
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 25 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 2 milyar lira verdi.