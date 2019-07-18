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TCMB repo ihalesiyle piyasaya 2 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 25 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 2 milyar lira verdi.

TCMB repo ihalesiyle piyasaya 2 milyar lira verdi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 25 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 2 milyar lira verdi.

İhaleye 2 milyar liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
RepoPiyasalar
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