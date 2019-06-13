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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 12 milyar lira verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 20 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 11 milyar 999 milyon 999 bin 992 lira verdi. İhaleye 24 milyar 700 milyon liralık teklif geldi. İhalede...

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 12 milyar lira verdi
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 20 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 11 milyar 999 milyon 999 bin 992 lira verdi.

İhaleye 24 milyar 700 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.

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Repo IhalesiTCMB
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