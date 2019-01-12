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TCMB Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. TCMB'nin "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Yürürlükten...

TCMB Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

TCMB'nin "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

27 Aralık 2014 tarihli ve 29218 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Bugün itibarıyla yürürlüğe giren Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütüyor.

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TCMBYükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
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