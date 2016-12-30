TCMB'den basın duyurusu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), gıda ürünlerinde istikrarlı arz ve fiyat oluşumunu desteklemek üzere kurulması öngörülen Erken Uyarı Sistemine ilişkin çalışmalarda gelinen aşamanın değerlendirildiğini açıkladı.

TCMB tarafından yayımlanan "Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Toplantısı Basın Duyurusu"nda, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi'nin Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandığı bildirildi.

Toplantı gündemi ve alınan kararlara ilişkin özet bilginin yer aldığı duyuruda, gıda ürünlerinde istikrarlı arz ve fiyat oluşumunu desteklemek üzere kurulması öngörülen Erken Uyarı Sistemine ilişkin çalışmalarda gelinen aşamanın değerlendirildiği belirtildi.

Duyuruda, sistemin kurulmasına ilişkin çalışmaların TCMB ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı eş güdümünde yürütülmesinin; bu çerçevede, teknik altyapının en kısa sürede tamamlanmasının kararlaştırıldığı aktarılarak, "Gıda ürünlerinde fire oranını azaltacak lojistik önlemler alınması, üretici örgütlerinin güçlendirilmesi, toptan ve perakende ticarette rekabet koşullarının düzenlenmesi hususlarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından bilgi sunulmuş olup ayrıntılı eylem planı gözden geçirilmiştir. Kurulacak olan Erken Uyarı Sistemi ile eş güdüm içinde çalışacak, sektör dengelerini gözeten, esnek, gerektiğinde devreye girerek gıda ürünlerinde arz ve fiyat istikrarını destekleyecek dış ticaret tedbirlerine ilişkin uygulama esasları değerlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Yerel yönetimler tarafından yürütülebilecek çalışmalara örnek teşkil etmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerince sunum gerçekleştirildiğine işaret edilen duyuruda, Komite gündeminin ve çalışma takviminin gözden geçirildiği vurgulandı.

