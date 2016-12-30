Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor

TCMB'den basın duyurusu

- TCMB: - "Gıda ürünlerinde istikrarlı arz ve fiyat oluşumunu desteklemek üzere kurulması öngörülen Erken Uyarı Sistemine ilişkin çalışmalarda gelinen aşama değerlendirilmiştir" - "Sistemin kurulmasına ilişkin çalışmaların TCMB ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı eş güdümünde yürütülmesi; bu çerçevede, teknik altyapının en kısa sürede tamamlanması kararlaştırılmıştır"

TCMB'den basın duyurusu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), gıda ürünlerinde istikrarlı arz ve fiyat oluşumunu desteklemek üzere kurulması öngörülen Erken Uyarı Sistemine ilişkin çalışmalarda gelinen aşamanın değerlendirildiğini açıkladı.

TCMB tarafından yayımlanan "Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Toplantısı Basın Duyurusu"nda, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi'nin Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandığı bildirildi.

Toplantı gündemi ve alınan kararlara ilişkin özet bilginin yer aldığı duyuruda, gıda ürünlerinde istikrarlı arz ve fiyat oluşumunu desteklemek üzere kurulması öngörülen Erken Uyarı Sistemine ilişkin çalışmalarda gelinen aşamanın değerlendirildiği belirtildi.

Duyuruda, sistemin kurulmasına ilişkin çalışmaların TCMB ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı eş güdümünde yürütülmesinin; bu çerçevede, teknik altyapının en kısa sürede tamamlanmasının kararlaştırıldığı aktarılarak, "Gıda ürünlerinde fire oranını azaltacak lojistik önlemler alınması, üretici örgütlerinin güçlendirilmesi, toptan ve perakende ticarette rekabet koşullarının düzenlenmesi hususlarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından bilgi sunulmuş olup ayrıntılı eylem planı gözden geçirilmiştir. Kurulacak olan Erken Uyarı Sistemi ile eş güdüm içinde çalışacak, sektör dengelerini gözeten, esnek, gerektiğinde devreye girerek gıda ürünlerinde arz ve fiyat istikrarını destekleyecek dış ticaret tedbirlerine ilişkin uygulama esasları değerlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Yerel yönetimler tarafından yürütülebilecek çalışmalara örnek teşkil etmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerince sunum gerçekleştirildiğine işaret edilen duyuruda, Komite gündeminin ve çalışma takviminin gözden geçirildiği vurgulandı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
TCMB
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.