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TCMB'den değişken faiz oranına vade düzenlemesi

- Değişken faiz oranı, TL cinsinden 3 ay ve daha uzun, yabancı para cinsinden ise 6 aydan uzun vadeli mevduatlar için uygulanacak

TCMB'den değişken faiz oranına vade düzenlemesi
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), mevduat faizi oranlarının düzenlendiği tebliğde yapılan değişiklik ile değişken faiz oranı, Türk lirası (TL) cinsinden 3 ay ve daha uzun, yabancı para cinsinden ise 6 aydan uzun vadeli mevduatlar için uygulanabilecek.

TCMB'nin "Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ"inde yapılan değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Değişiklik kapsamında, tebliğin mevduat faizi oranları bölümünde yer alan bir maddede düzenlemeye gidildi.

Buna göre değişken faiz oranı, TL cinsinden 3 ay ve daha uzun, yabancı para cinsinden ise 6 aydan uzun vadeli mevduatlar için uygulanabilecek. Düzenlemeden önce, değişken faiz oranı 6 aydan uzun vadeli mevduatlar için uygulanabiliyordu.

Böylece değişken faiz oranına ilişkin vade sınırı, yabancı para cinsinden vadeli mevduatlarda değişmezken, TL bazında vadeli mevduatlar için düşürülmüş oldu.

Bu arada söz konusu değişiklik, 22 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girdi.

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Değişken Faiz OranıMevduat FaiziTCMB
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