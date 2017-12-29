TCMB'den genç işsizliğe ilişkin tespit ve öneriler

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Ekonomi Notları" çalışmasında, ekonomik büyüme ve kalkınmanın ancak verimliliği yüksek sektörlerde nitelikli iş gücünün istihdam edilmesi ile gerçekleşebileceği bildirildi.

Bankanın internet sitesinde "Ekonomi Notları" bölümünde "Türkiye'de Genç İşsizliği: Tespit ve Öneriler" konulu bir çalışma yayımlandı.

Çalışmada ekonomik büyüme ve kalkınmanın ancak verimliliği yüksek sektörlerde nitelikli iş gücünün istihdam edilmesiyle gerçekleşebileceği belirtildi. Demografik olarak altın çağını yaşayan Türkiye'de gençlerin iş gücüne katılımlarının ve istihdam oranlarının son yıllarda artmasının ülke ekonomisi için olumlu bir gelişme olduğu vurgulanan çalışmada, şunlar kaydedildi:

"Artan genç iş gücü arzının niteliklerinin iş gücü talebi ile uyumlu olmaması ve işçi-işveren eşleştirmelerindeki zorluklar gençler arasındaki işsizlik oranının yüksek olmasına sebep olmaktadır. Türkiye'deki genç iş gücünün yapısının hangi yönde değiştiğinin bilinmesi, artan iş gücü arzının iş gücü talebiyle eşleştirilebilmesi ve bunun Türkiye ekonomisi için bir fırsata dönüştürülmesi için elzemdir. Bu çalışmada yükseköğretim mezunlarının ve 20-24 yaş grubundaki kadınların genç iş gücündeki payının belirgin bir şekilde arttığı gösterilmiştir. Bu tespitlerin genç işsizlik oranlarını azaltmayı hedefleyen politikaların tasarımında faydalı olacağı düşünülmektedir."