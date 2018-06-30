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TCMB'den kredi kartı işlemlerindeki azami faiz oranlarında değişiklik

- TCMB tarafından kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişikliğe gidildi

TCMB'den kredi kartı işlemlerindeki azami faiz oranlarında değişiklik

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapıldı.

TCMB'nin "Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliği"nde yaptığı değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğin 4'üncü maddesi, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,02, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,62 olarak değiştirildi.

Aynı tebliğin 5'inci maddesinde de değişikliğe gidildi. Buna göre, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,52, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı ise yüzde 2,12 oldu.

1 Temmuz 2018'de yürürlüğe girecek tebliğin hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütüyor.

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