TCMB'den repo ihaleleri İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 21 Şubat ve 22 Şubat vadeli iki repo ihalesi açtı. TCMB bugün, 13 milyar lira tutarında 21 Şubat vadeli ve 10 milyar lira tutarında 22 Şubat vadeli miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını...

15 Şubat 2019 Cuma 11:11