İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 8 Ağustos vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB bugün, 8 Ağustos vadeli ve 6 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
TCMB'den repo ihalesi
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 8 Ağustos vadeli repo ihalesi açtı. TCMB bugün, 8 Ağustos vadeli ve 6 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
01 Ağustos 2018 Çarşamba 11:10
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 8 Ağustos vadeli repo ihalesi açtı.