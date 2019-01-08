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TCMB'den repo ihalesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15 Ocak 2019 vadeli repo ihalesi açtı. TCMB bugün, 15 Ocak 2019 vadeli ve 10 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

TCMB'den repo ihalesi
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15 Ocak 2019 vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB bugün, 15 Ocak 2019 vadeli ve 10 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Repo IhalesiTCMB
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