TCMB'den repo ihalesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15 Ocak 2019 vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB bugün, 15 Ocak 2019 vadeli ve 10 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
08 Ocak 2019 Salı 11:06
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15 Ocak 2019 vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB bugün, 15 Ocak 2019 vadeli ve 10 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
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