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TCMB'den zorunlu karşılık oranlarına ilişkin duyuru:

- "Rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkan oranı üst sınırı yüzde 55'ten yüzde 45'e düşürüldü" - "Değişiklik ile yaklaşık 6,4 milyar lira likidite piyasadan çekilecek olup yaklaşık 2,2 milyar dolarlık döviz bankaların kullanımına geçecek"

TCMB'den zorunlu karşılık oranlarına ilişkin duyuru:

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkan oranı üst sınırının yüzde 55'ten yüzde 45'e düşürüldüğü, değişiklikle yaklaşık 6,4 milyar liralık likiditenin piyasadan çekileceği, yaklaşık 2,2 milyar dolarlık dövizin de bankaların kullanımına geçeceği bildirildi.

TCMB'nin zorunlu karşılık oranlarına ilişkin duyurusu, bankanın resmi internet sitesinde yayımlandı.

Duyuruda, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkan oranı üst sınırının yüzde 55'ten yüzde 45'e düşürüldüğü aktarılarak, "Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 6,4 milyar lira likidite piyasadan çekilecek olup yaklaşık 2,2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir." ifadesine yer verildi.

Değişiklik kapsamında, döviz tesis imkan dilimleri şu şekilde belirlendi:

Mevcut Döviz Tesis İmkanı Dilimleri (%) Rezerv Opsiyonu Katsayısı Yeni Döviz Tesis İmkanı Dilimleri (%) Rezerv Opsiyonu Katsayısı 0-25 1,0 0-20 1,0 25-30 1,4 20-25 1,4 30-35 1,7 25-30 1,7 35-40 2,1 30-35 2,1 40-45 2,5 35-40 2,5 45-50 2,9 40-45 2,9 50-51 3,7 51-52 3,9 52-53 4,1 53-54 4,3 54-55 4,5


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