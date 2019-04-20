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TCMB'den Zorunlu Karşılıklar Tebliği'nde değişiklik

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'inde 4'üncü...

TCMB'den Zorunlu Karşılıklar Tebliği'nde değişiklik
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'inde 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde değişikliğe gidildi.

Zorunlu karşılığa tabi yükümlülükler bölümü kapsamında yapılan değişiklikte şunlar ifade edildi:

"Mevduat/katılım fonu (3 Şubat 2007 tarihli ve 26423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ (Sayı:2007/1) kapsamındaki resmi kuruluşlar ile 7 Mart 2019 tarihli ve 810 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla yürürlüğe giren Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği kapsamındaki kurumlardan kabul edilenler hariç).”

3 Mayıs 2019'da yürürlüğe girecek tebliğin hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütüyor.

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