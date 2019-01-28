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TCMB'nin resmi rezerv varlıkları arttı

- Merkez Bankasının resmi rezerv varlıkları, Aralık 2018'de 93 milyar dolara ulaştı

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları arttı
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) resmi rezerv varlıkları, Aralık 2018'de bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 artarak 93 milyar dolara yükseldi.

TCMB tarafından, Aralık 2018 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verileri yayımlandı.

Geçen yılın aralık ayında resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 2,2 artarak 93 milyar dolar ulaştı. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 1,7 artarak 71,4 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 4,3 artarak 20,1 milyar dolara ulaştı.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, yurt dışı bankalarca Merkez Bankası nezdinde açılan depo hesapları, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 0,2 artarak 13 milyar dolara yükseldi. Bu tutarın 8,7 milyar doları anapara, 4,3 milyar dolar faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 0,8 milyar doları bir ay, 2,7 milyar doları 2-3 ay ve 9,5 milyar dolar 4-12 ay içerisinde ödenecek.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşuyor. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 1,8 artarak 31,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası'nın Resmi RezervleriTCMB
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