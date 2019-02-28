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TCMB'nin resmi rezerv varlıkları arttı

- Merkez Bankasının resmi rezerv varlıkları, ocak ayında 96,8 milyar dolara ulaştı

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları arttı
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) resmi rezerv varlıkları, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 4 artarak 96,8 milyar dolara yükseldi.

TCMB tarafından, Ocak 2019 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verileri yayımlandı.

Resmi rezerv varlıkları, ocakta bir önceki aya göre yüzde 4 artarak 96,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 4,8 artarak 74,9 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 1,4 artarak 20,4 milyar dolara yükseldi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, yurt dışı bankalarca Merkez Bankası nezdinde açılan depo hesapları, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 3,3 azalarak 12,5 milyar dolara geriledi. Bu tutarın 8,2 milyar doları anapara, 4,3 milyar doları faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 0,4 milyar doları bir ay, 4,2 milyar doları 2-3 ay ve 7,9 milyar dolar 4-12 ay içerisinde ödenecek.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşuyor. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 0,2 azalarak 33,2 milyar dolara geriledi.

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