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TCMB'nin resmi rezerv varlıkları

- Merkez Bankası resmi rezerv varlıkları temmuz ayında 107,6 milyar dolara geriledi

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) resmi rezerv varlıkları, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1 azalarak 107,6 milyar dolara geriledi.

TCMB tarafından, Temmuz 2017 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verileri yayımlandı.

Buna göre, TCMB'nin resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 1 azalarak 107,6 milyar dolar oldu. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 2,5 azalarak 86,5 milyar dolara gerilerken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 6,3 oranında artarak 19,7 milyar dolara yükseldi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 16,6 azalarak 11,9 milyar dolar oldu. Bu tutarın 7,8 milyar doları anapara, 4,1 milyar doları faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 1,2 milyar doları bir ay, 1,9 milyar doları 2-3 ay ve 8,8 milyar doları 4-12 ay içerisinde ödenecek.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 0,9 artarak 63,4 milyar dolar oldu.

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Anahtar Kelimeler:
TCMBUluslararası Rezervler Ve Döviz Likiditesi
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