Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar muğla Amsterdam Trabzon bilim Dragos
Başkan seçildi
Apaydın başkan seçildi
Türk dizileri rüzgarı
Türk dizileri rüzgarı
Festival sizi bekliyor
Festival sizi bekliyor
IMF iddiaları yalanladı
IMF iddiaları yalanladı
Borsa'da işlem görecek
Borsa'da işlem görecek

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları mayısta azaldı

- Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları, mayısta yüzde 4,2 azalarak 107,3 milyar dolara indi

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları mayısta azaldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,2 azalarak 107,3 milyar dolara indi.

TCMB tarafından, Mayıs 2018 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verileri yayımlandı.

Buna göre, TCMB'nin resmi rezerv varlıkları, mayısta bir önceki aya göre yüzde 4,2 azalarak 107,3 milyar dolar oldu.

Bu dönemde alt kalemler itibarıyla bakıldığında, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 4,7 azalarak 81,3 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları da yüzde 2,4 azalarak 24,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 1,8 azalarak 10,8 milyar dolara geriledi. Bu tutarın 6,6 milyar doları anapara, 4,2 milyar doları faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 1 milyar doları bir ay, 800 milyon doları 2-3 ay ve 9 milyar doları 4-12 ay içerisinde ödenecek.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşurken, söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 4,1 azalarak 62,4 milyar dolara geriledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Resmi Rezerv VarlıklarıTCMB
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5